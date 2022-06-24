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تنامي حلف التطبيع مع "اسرائيل" والسعودية في ركابها

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

التطبيع مع الكيان الصهيوني جار على قدم وساق ويتقدم خطوات كجزء من المخطط التدريجي للتطبيع مع العدو الصهيوني من قبل السعودية وجزيرتي تيران وصنافير هما احد اثمان التطبيع.

العالم – انقلاب الصورة

اي ان السعودية ستفتح الاجواء امام الطيران الصهيوني وطبعا هو كان مفتوح لكن بطريقة خجولة نوعا ما والان سيصبح علنا فتح اجواء والسعودية تأخذ تيران وصنافير كجزء من المخطط المستمر في التطبيع مع العدو الاسرائيلي.

طبعا الصفقة اكبر من ذلك بكثير وبايدن وامريكا يشرفان على هذه الصفقة بشكل كامل من اتفاقيات امنية وتجارية وعسكرية.

وقال محللون ان هناك تحالف بين السعودية وبعض الدول العربية مع الجانب الصهيوني لكن لم يعلن بعد عن هذا الزواج فيما يخص السعودية والجميع متفق ان هذا الحلف يتنامى بشكل واضح.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6238298

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