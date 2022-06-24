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علامات تشير الى الإصابة بمتلازمة التعب المزمن.. تعرف عليها

علامات تشير الى الإصابة بمتلازمة التعب المزمن.. تعرف عليها
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

يوجد فحص دم بسيط أو أشعة سينية لتشخيص متلازمة التعب المزمن، المعروف أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي.

العالم - منوعات

وتتشابه العديد من أعراض هذا المرض مع أمراض أخرى، ومن أبرز هذه الأعراض التعب الشديد وعدم الراحة أو النوم، والشعور بسوء بعد المجهود البدني أو العقلي، وصعوبة التركيز، مما يجعل تشخيص متلازمة التعب المزمن أكثر صعوبة، حسب ما نشر موقع webmd.

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بمتلازمة التعب المزمن، فحدد موعدًا لرؤية طبيبك، حيث تظهر الأبحاث أن الحصول على العلاج بشكل عاجل قد يؤدي إلى نتائج أفضل، وسيطلب طبيبك الكثير من المعلومات حول صحتك، لكن لسوء الحظ ، لا يوجد حتى الآن اختبار تشخيصي دقيق بما يكفي ليكون مفيدًا، سيحتاج طبيبك إلى استبعاد الحالات أو الأسباب الأخرى قبل أن يتمكن من تشخيص متلازمة التعب المزمن.

قد يطلب الطبيب اختبارات أخرى مثل اختبارات الدم والبول والأشعة، وسيحتاج إلى أسماء جميع الوصفات الطبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التي تتناولها، في حالة تسبب أحدهم في ظهور الأعراض.

أخبر طبيبك أيضًا إذا كنت تتناول أي مكملات، حتى العلاجات “الطبيعية” أو “العشبية” المزعومة يمكن أن يكون لها آثار جانبية ، وقد تسبب مشاكل إذا تم استخدامها مع الأدوية الأخرى التي تتناولها.

سيعطيك طبيبك فحصًا جسديًا كاملاً ويقوم بالتأكد من عدم إصابتك باضطراب آخر، والذي قد يكون خطيرًا ويمكن أن يتحسن بالعلاج.

العديد من الأشخاص الذين لديهم متلازمة التعب المزمن لديهم حالات أخرى أيضًا، إذا تم علاجك من هؤلاء ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين التعب المزمن لديك، ومن الأمراض التى يمكن أن يصابوا بها مرض لايم ، أو الذئبة ، أو التصلب المتعدد ، أو الألم العضلي الليفي ، أو اضطرابات النوم ، أو الاكتئاب.

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