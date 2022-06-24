آخر مستجدات الكشف عن مخطط يستهدف حياة الرئيس قيس سعيد

العالم - مراسلون

وفي حوار مع قناة العالم أشارت مراسلتنا الى أن الى أن المعلومات التي أعلنتها وزارة الداخلية كانت تنم عن وجود مخاطر عالية تستهدف حياة الرئيس قيس سعيد من جهات قالت عنها الوزارة انها جهات داخلية وخارجية ولم تعطي وزارة الداخلية تفاصيلا أخرى.

وكانت قد أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية، الجمعة، عن "معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس البلاد قيس سعيد".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس: "تواتر معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس الجمهورية".

وأضافت: "يجري العمل على تفكيك هذا المخطط الإرهابي الذي يستهدف حياة الرئيس".

وأشارت إلى أنه "تم ليلة البارحة إحباط عملية إرهابية حاول خلالها عناصر من الذئاب المنفردة استهداف عناصر أمن أمام أحد المقرات الحساسة".

وذكرت أنه "تم القبض على منفذ العملية وحجز أداة الجريمة فيما لا تزال التحقيقات متواصلة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت نقابة إقليم الأمن الوطني في تونس، إلقاء القبض على عنصر "إرهابي" أقدم على طعن عدد من عناصر الأمن، في العاصمة.

في مارس / آذار الماضي، أعلن متحدث الحرس الوطني التونسي (الدرك الوطني) حسام الدين الجبابلي، الكشف عن 148 خلية إرهابية، دون ذكر الفترة التي تم الكشف عن تلك الخلايا فيها.

وأشار إلى أنه "تم بالتنسيق مع دول صديقة إحباط عدة عمليات إرهابية وتخريبية كانت تستهدف دولا مجاورة".

ومنذ مايو/ أيار 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وفي سياق آخر، أكدت المتحدثة باسم الداخلية أنه "تم إيقاف 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين لجمعية تدعى نماء تونس بعد توفر معلومات حول تلقي الجمعية أموالا من الخارج".

وقالت إنه من بين هؤلاء " شخصية سياسية كان لها منصب سياسي وساهمت في تأسيس حزب سياسي سابقاً (دون ذكر اسمه)".

وتابعت أن "الأبحاث كشفت ظهور علامات ثراء فاحش على الشخص المعني غير مبرر المصدر".

والخميس، أوقفت السلطات التونسية، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، وفق وسائل إعلام ومصادر سياسية، دون تعليق رسمي فوري.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت عشية الخميس، بالاحتفاظ بالجبالي، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة الى أعضاء من جمعية خيرية".

وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية من ديسمبر/ كانون الأول 2011 وحتى فبراير/ شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.

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