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صادرات ايران النفطية الى الصين وصلت الى ملیون برميل يوميا

صادرات ايران النفطية الى الصين وصلت الى ملیون برميل يوميا
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

بلغت صادرات ايران من النفط الخام الى الصين قرابة مليون برميل في اليوم في شهر حزيران/يونيو الجاري.

العالم - ايران

وحسب موقع اويل برايس فقد ارتفعت الصادرات النفطية الايرانية الى الصين في الشهر الحالي الى 961 الف برميل في اليوم حيث شكلت زيادة الى هذا البلد قبل فرض الحظر الاميركي على ايران.

وقد جاء في تقرير الموقع الذي نشرته امس الخميس تحت عنوان «Iran’s Oil Exports Surge In June» انه وحسب التحليلات التي نشرتها شركة بترولجستيك النفطية فإن صادرات ايران من النفط الى الصين شهدت زيادة في الشهر الجاري.

وتوقع التقرير ارتفاع صادرات نفط الخام الايراني في الفترة من الاول من حزيران/يونيو الى 19 منه الى 961 الف برميل في اليوم.

ورغم عدم التوصل بعد الى حل دبلوماسي بخصوص الاتفاق النووي، فإن ايران تستعد للالتحاق مجددا بالسوق النفطية العالمية حيث زادت من تصديرها الى الصين التي تعتبر السوق الرئيسية لها.

الجدير بالذكر ان الصين تعتبر المستورد الرئيسي من النفط الايراني منذ ان فرضت اميركا الحظر النفطي عليها في عام 2018 عندما انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الايراني.

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