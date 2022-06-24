الايرانية "ناهيد كياني" تحرز الذهبية في بطولة آسيا للتايكواندو

العالم - ايران

وتغلبت "ناهيد كياني" في النزال النهائي لوزن تحت 53 كلغم على "جاروس كامايوا" من اوزبكستان، بنتيجة 2-صفر، والحائزة على ذهبية بطولة آسيا وبطولة العالم العسكرية والمصنفة 13 حسب تصنيف الاتحاد الدولي.

وكانت الايرانية ناهيد كياني قد تغلبت في الدور نصف النهائي على الصيني "وانغ جيالو" بنتيجة 2 – صفر.

كما نال الايراني "دانيال بزركي" على الميدالية البرونزية في وزن تحت 68 كلغم، والايرانية "زهراء شيدائي" على الميدالية البرونزية في وزن تحت 57 كلغم.

يذكر ان مسابقات بطولة آسيا للتايكواندو في دورتها الـ 25 تجري في مدينة هوبان بكوريا الجنوبية بمشاركة 386 لاعب ولاعبة من 34 بلدا وتختتم منافساتها يوم غد السبت.