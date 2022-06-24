بلينكن: حرب روسيا ستلقي 50 مليون شخص في براثن الجوع

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وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك “لا يوجد سبب سوى الحصار الروسي لأوكرانيا ورفض روسيا في كثير من الحالات تصدير حبوبها لأسباب سياسية”.

وذكرت بيربوك أن "الشركاء الدوليين يعملون سويا لمواجهة حرب الحبوب التي تشنها روسيا".

وفي سياق متصل قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا تحقق التأثير المطلوب، موضحا أن زيادة التضخم تضر الاقتصاد الروسي بقوة أكبر مقارنة مع الغرب".

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي دوري في برلين يوم الجمعة “تأثير العقوبات يزداد مع الوقت”.