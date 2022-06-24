الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة: قطع المساعدات في اليمن يعرض حياة الملايين للخطر 

الأمم المتحدة: قطع المساعدات في اليمن يعرض حياة الملايين للخطر 
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن ملايين الأرواح في اليمن معرضة للخطر، وقطع المساعدات سيقوض آفاق تحقيق مزيد من التقدم السياسي بعد كل العمل الجاد الذي بذل في الاتفاق على الهدنة الأخيرة.

العالم- اليمن

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة “فرحان حق” أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 ممولة بنسبة 26% فقط، الأمر الذي يجبر البرامج الأساسية على التقليص أو الإغلاق تمامًا، وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر، لافتًا إلى أن وكالات الإغاثة لا تزال تشعر بالقلق من أن الأزمة الإنسانية في اليمن ستتفاقم بشكل حاد في الأشهر المقبلة، بسبب المشاكل الاقتصادية إلى حد كبير، بما في ذلك ضعف العملة وارتفاع أسعار السلع بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وحذر حق العاملين في المجال الإنساني في اليمن من أن قطع المساعدات الذي يؤثر في جميع القطاعات، سيقوض أيضًا آفاق تحقيق مزيد من التقدم السياسي، بعد كل العمل الجاد الذي بُذل في الاتفاق على الهدنة الأخيرة، كما حث جميع المانحين على زيادة مساهماتهم في خطة الاستجابة اليمنية على الفور، لتجنب المزيد من التدهور، مرحبًا باجتماع كبار المسؤولين حول اليمن الذي يعقد في بروكسل وتستضيفه السويد والمفوضية الأوروبية.

روابط ذات صلة

ذي اندبندنت: أمريكا ضالعة بجرائم الحرب في اليمن

السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تبون: 'سوناطراك' هي الدرع الذي يحمي الجزائر ويسمح لها بممارسة سيادتها الوطنية

تونس.. الكشف عن 'مخطط خطير' لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة

بالفيديو.. آخر مستجدات الكشف عن مخطط يستهدف حياة الرئيس قيس سعيد

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. نتائج الحرب الروسية الاوكرانية في شهرها الخامس

سفينة عسكرية للعدوان محملة بالآليات والمعدات تصل المهرة

قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية