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اكتشاف فيروس خطير في مجاري لندن وإعلان حالة الطوارئ

اكتشاف فيروس خطير في مجاري لندن وإعلان حالة الطوارئ
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات البريطانية الصحية حالة الطوارئ بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مجاري لندن في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية بيكتون بلندن.

العالم - أوروبا

وقالت وكالة الصحة العامة البريطانية (UKHSA) أمس الخميس، أنه تم اكتشاف العديد من فيروسات شلل الأطفال المترابطة بين فبراير ومايو، في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ضاحية بيكتون في لندن.

وقالت عالمة الأوبئة بالوكالة، فانيسا صليبا: “فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح يمكن أن ينتشر، خاصة في المناطق التي تقل فيها معدلات التطعيم. وفي حالات نادرة، يمكن أن يسبب شللا لدى الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل”

وشلل الأطفال هو شلل في العمود الفقري، وهو مرض معدي حاد ينجم عن تلف المادة الرمادية في الحبل الشوكي بفعل فيروس شلل الأطفال، ويتميز بشكل أساسي بأمراض الجهاز العصبي.

ولا يوجد حاليا علاج لشلل الأطفال، ولكن يمكن الوقاية من المرض من خلال التطعيم.

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