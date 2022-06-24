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الإفراج عن أفغاني 'هارون' بعد اعتقاله 15 عاما في 'غوانتانامو'

الإفراج عن أفغاني 'هارون' بعد اعتقاله 15 عاما في 'غوانتانامو'
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الجمعة، الإفراج عن أسد الله هارون، الذي كان معتقلا في سجن غوانتانامو الأمريكي، منذ 15 عاما.

العالم - أفغانستان

وأفادت الحركة بأن أسد الله هارون، وهو أحد آخر المعتقلين الأفغان في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي، تم الإفراج عنه، بعد قضائه فيه 15 عاما، وذلك بعد مفاوضات بين كابول وواشنطن، بحسب إذاعة "مونت كارلو".

وانتهت محادثات مباشرة بين طالبان وواشنطن، إلى عملية الإفراج، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان.

وذكر رومان خان، شقيق أسد الله هارون، إلى أن شقيقه الآن في قطر، مشيرا إلى أن "خبر الإفراج عنه مثل عيد الفطر في منزلنا، كأنه حفل زفاف. إنها لحظات مليئة بالتأثر لنا جميعًا".

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