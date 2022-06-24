تبون: 'سوناطراك' هي الدرع الذي يحمي الجزائر ويسمح لها بممارسة سيادتها الوطنية

العالم - الجزائر

وأشاد تبون، في كلمة بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر في ولاية وهران، بالدور الذي تلعبه هذه الشركة التي تعد "من الأدوات القوية التي تسمح للجزائر بممارسة سيادتها الوطنية"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

ووصف الرئيس الجزائري الشركة "بالدرع الذي يحمي الجزائر بعد قواتها المسلحة والمناضلين والمواطنين الأحرار"، مضيفا أن التاريخ سيسجل أن هذه الشركة الوطنية سمحت للجزائر بأن "ترفع صوتها و رأسها في ظروف حساسة جدا".

كما تطرق تبون إلى جهود شركة "سوناطراك" في إنتاج مواد كانت الجزائر تستوردها، مشيدا بسعي هذا المجمع للدخول في "السياسة الجديدة لتقوية الإنتاج الوطني و التخلي عن الاستيراد، إلا عند الضرورة".

في غضون ذلك، أكد الرئيس المدير العام لـ "سوناطراك" توفيق حكار، أن الشركة تتوقع بلوغ عائدات الجزائر من تصدير المحروقات 50 مليار دولار نهاية 2022.