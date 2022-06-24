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ملك الأردن يؤيد إنشاء حلف 'ناتو' شرق أوسطي

ملك الأردن يؤيد إنشاء حلف 'ناتو' شرق أوسطي
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن ملك الأردن عبدالله الثاني، أنه يؤيد إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي، على أن تكون مهماته واضحة للغاية.

العالم - الاردن

وقال الملك عبدالله في مقابلة مع قناة cnbc إنه "قد يكون حلف الناتو معقدا إذا لم تفهم ما هو الميثاق وما هو بيان المهمة"، مشيرا إلى أنه "يمكن بناء الحلف مع البلدان ذات التفكير المتشابه، ونحن نتمتع بقوة انتشار سريع ونعمل بنشاط مع الناتو في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "العلاقة من منظور أردني هي علاقة شراكة، وأود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل بهذا المزيج، ولكن علينا أن نحدد بوضوح ما هو دورنا"، مبينا أن "هذه العلاقة خاصة للغاية ونحن نقاتل جنبا إلى جنب منذ عقود".

وأعلن الملك عبدالله أنه سيكون من أوائل الأشخاص الذين سيؤيدون إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي، "لكن يجب التفكير في الروابط مع بقية العالم وكيف ننسجم فيه، لذلك يجب أن يكون بيان المهمة واضحا للغاية وإلا سيكون مشوشا للجميع".

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ملك الأردن يؤيد إنشاء حلف 'ناتو' شرق أوسطي