الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي بقمة بريكس: مستعدون لنشارك الدول الاعضاء في مجموعة بركس طاقاتنا في مجال النقل والطاقة وانجازات ايران العلمية

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تخطط لشراء المقاتلة 'يوروفايتر تايفون' من بريطانيا

بالفيديو.. محاولات الكيان الاسرائيلي لتدمير العلاقات الإيرانية - التركية

82 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرى نابلس

اليونيسف تحَذر من تعرِض حوالي 8 ملايين طفل لخطر الموت من الهزال الحاد

قيس سعيد: سنصنع تاريخا جديدا لتونس

إرتفاع عدد الضحايا بألغام العدوان في الحديدة غربي اليمن