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مشارکة إیرانیة نشطة في معرض 'هايتك' في سوريا

مشارکة إیرانیة نشطة في معرض 'هايتك' في سوريا
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “هايتك” الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة على أرض مدينة المعارض بالعاصمة السورية دمشق بمشاركة نشطة للشركات الإيرانية .

العالم - سوريا

ويشكل المعرض الذي يضم مشاركات من 20 دولة ممثلة لـ 180 ماركة محلية وعالمية موزعة على 70 جناحاً إضافة إلى 3 مشاركات مباشرة من إيران ومصر والأردن فرصة مميزة تجمع بين الشركات المتخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهتمين من الزوار بعالم التكنولوجيا لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات ما يساعد بتوسيع وتطوير القطاع المعلوماتي في سوريا.

وفي تصريح للإعلاميين أكد وزير الاتصالات والتقانة السوري إياد الخطيب أن إقامة معارض كهذه تتيح المجال للاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تشارك في “هايتك” شركات من جنسيات متعددة منها الإيرانية والمصرية والإماراتية وغيرها ما يتيح لوزارة الاتصالات وللشركات السورية الاستفادة من تجاربها ولا سيما أن سوريا انطلقت بعملية التحول الرقمي وهو ليس تحولاً بالخدمات فقط وإنما بالتفكير في آلية تقديم الخدمات مبيناً أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع عديدة في هذا المجال.

ولفت الخطيب إلى أن المميز في هذا المعرض تنمية القدرات والخبرات والمهارات الشبابية لدى العديد من الشبان من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم في المجال التقني والمعلوماتي التي نفذوها في عدد من الجامعات السورية العامة والخاصة.

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مشارکة إیرانیة نشطة في معرض 'هايتك' في سوريا

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