وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية استمرار 'الأنروا' بتقديم خدماتها

العالم - الاردن

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الصفدي بنظيرة السلوفاكي إيفان كورتشوك، الجمعة، في مبنى وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان.

واستعرض الصفدي وكورتشوك خلال اللقاء المستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث وضع الصفدي نظيره السلوفاكي، الذي زار رام الله الخميس، في صورة الجهود والاتصالات التي يقوم بها الأردن لإيجاد حل سياسي يشمل تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وثمن الصفدي موقف سلوفاكيا الداعم لحل الدولتين.

كما وضع الوزير الصفدي، كورتشوك، في صورة الجهود التي تبذلها الاردن لحشد الدعم لوكالة "الأنروا" لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، مثمنا الدعم الذي تقدمه سلوفاكيا للوكالة.

وشدد وزير الخارجية الأردني على "أهمية استمرار الوكالة في أداء دورها الحيوي وفق تكليفها الأممي".

بدوره، أعرب وزير الخارجية السلوفاكي، الذي يزور الأردن للمرة الأولى ويرافقه فيها وفد اقتصادي، عن تثمين بلاده لدور الأردن الرئيس الذي يقوده الملك عبدالله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد اهتمام بلاده في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، اللذين سيحتفلان بمرور ثلاثين عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما العام القادم.