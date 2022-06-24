الجزائر تمنع دخول صحافيين مغاربة لتغطية ألعاب المتوسط

العالم - الجزائر

وأبقت السلطات الإعلاميين المغاربة في مطار وهران الدولي، لعدم ورود أسمائهم في القائمة التي أرسلتها إدارة البعثة المغربية إلى لجنة التنظيم، قبل أن يتمّ ترحيلهم إلى تونس، ومنها إلى المغرب.

وتستدعي تغطية الألعاب الرياضية، سواء ألعاب البحر المتوسط أو الألعاب الأولمبية ومختلف المنافسات الرياضية، كما تغطية القمم والمؤتمرات، من الصحافيين التسجيل ضمن مهل قانونية محدّدة من أجل الحصول على الاعتماد اللازم.

وبخلاف ذلك، سمحت السلطات لخمسة صحافيين مغاربة كانوا قد استوفوا الشروط القانونية وحصلوا على اعتماداتهم قبل 20 مايو/ أيّار الماضي بالدخول.

واحتفى جزائريون بالإعلاميين والبعثة الرياضية المغربية واستقبلوها بترحاب في المطار، كتعبير عن قيم الأخوّة بين الشعبين الجزائري والمغربي.