اتفاقية التوأمة بين مدينتي دزفول الايرانية وصعدة اليمنية

العالم - ايران

وقد استضافت جامعة جندي شابور في دزفول ندوة علمية وفكرية للدراسات حول الفرق الشيعية بحضور مسؤولين ايرانيين ومسؤولي محافظة خوزستان الايرانية وعلماء حوزويين وجامعيين والسفير اليمني في ايران ابراهيم الديلمي الذي القى كلمة ايضا امام الندوة.

وفي كلمته اشار السفير اليمني الى مقاومة اهالي مدينة دزفول في زمن الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا انه من دواعي الفخر ان نتعاون مع مثل هذه المدينة في الجمهورية الاسلامية الايرانية مضيفا " ان المقاومة امام الاعداء هي من خصائص مدينتي دزفول وصعدة كما تشترك المدينتان في وجود الآثار التاريخية والسوق القديم والصناعات اليدوية.

وفي ختام الندوة تم التوقيع على اتفاقية التوأمة بين مدينتي دزفول وصعدة.