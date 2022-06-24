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جيريمي كوربين: السياسات الاستعمارية البريطانية لها تأثير خبيث بالشرق الأوسط

جيريمي كوربين: السياسات الاستعمارية البريطانية لها تأثير خبيث بالشرق الأوسط
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس حزب العمال البريطاني السابق، جيريمي كوربين، إن المملكتين العربية السعودية والمتحدة، تجمعهما علاقة وثيقة للغاية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

العالم - أوروبا

وأضاف في مقابلة هذا الأسبوع مع موقع "دي كلاسيفيد" البريطاني: "إنه ليس أمر جديد، ويعود مباشرة إلى تأسيس المملكة العربية السعودية، والذي كان اختراعا بريطانيا في البداية".

وتابع كوربين: "أنت بحاجة إلى قراءة تاريخ الشرق الأوسط بأكمله لإدراك التأثير الخبيث للسياسات الاستعمارية البريطانية داخل المنطقة بأسرها".

وأردف: "هذا موثق جيدا، لكن يجب فهمه بشكل أفضل، وأحد اهتماماتي هو تحسين تدريس التاريخ في مجمل نظامنا التعليمي، لفهم وحشية الاستعمار والإمبريالية".

تستقبل السعودية نحو 40% من إجمالي صادرات الأسلحة البريطانية، وباعت شركة "بي إيه إي سيستمز" أسلحة بقيمة 17.6 مليار جنيه إسترليني على الأقل للسعوديين منذ بدء العدوان على اليمن قبل سنوات.

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