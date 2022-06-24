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وزيرة إسرائيلية تلوح بـ'عمل عسكري' في لبنان

وزيرة إسرائيلية تلوح بـ'عمل عسكري' في لبنان
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

زعمت وزيرة طاقة الكيان الإسرائيلية أن حقل كاريش "منطقة إسرائيلية"، مضيفة أن المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان تقع في مواقع أخرى.

العالم - لبنان

وتصاعدت حدة الخلافات بين لبنان والكيان الإسرائيلي حول المناطق البحرية المتنازع عليها، مؤخرا، وذلك بعد دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في منطقة حقل كاريش في البحر المتوسط.

وهدد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمر الكيان الإسرائيلي بالتنقيب في تلك المناطق.

لكن الوزيرة الإسرائيلية نفت في مقابلة مع "بي.بي.سي" أن تؤثر تلك التهديدات "على استمرار الكيان الإسرائيلي في التنقيب عن الغاز في منطقة الحقل"، وطالبت لبنان بالتفاوض، ملوحة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو عسكري في حال قرر لبنان الذهاب في هذا الاتجاه.

وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت الهرار إن الكيان الإسرائيلي ما زال "ينتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا "جلب مقترحا لبنانيا" للحل.

ويقع حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي رقم 29 الذي يعتبره وفد بيروت المفاوض حدوداً لبنانية.

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