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خلال اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان

أمير عبداللهيان: نقف الى جانب الشعب الافغاني

أمير عبداللهيان: نقف الى جانب الشعب الافغاني
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعرب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع أمير خان متقي وزير خارجية أفغانستان بالإنابة ، عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان ، والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، مؤكدا بان ايران تقف الى جانب الشعب الافغاني الابي والصابر.

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خلال اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان أمير عبداللهيان: نقف الى جانب الشعب الافغاني

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