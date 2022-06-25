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الإتحاد الإفريقي: الجيش الليبي 'العمود الفقرى' لتحقيق الأمن والاستقرار

الإتحاد الإفريقي: الجيش الليبي 'العمود الفقرى' لتحقيق الأمن والاستقرار
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس الوفد الإفريقي ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود، أمس الجمعة، الجيش الوطني الليبي بـ "العمود الفقري" لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيدا بدور الجيش في محاربة الإرهاب.

العالم - ليبيا

جاء ذلك خلال لقاء أجراه وفد الإتحاد الإفريقي مع علي القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وبحسب قناة "ليبيا الحدث"، فقد أكد كلود أنه لا غبار على الحكومة الليبية الجديدة المفوضة من قبل مجلس النواب، معربا عن أمله في أن يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية التي يسعى الإتحاد الإفريقي لإقامتها في ليبيا.

وفي السياق، قدم رئيس الوفد الإفريقي، تصوره خلال اللقاء، بإقامة مؤتمر جامع برعاية الإتحاد الإفريقي يضم كافة الأطراف الليبية يصل إلى عملية انتخابية تنتج عنها سلطات منتخبة.

من جهته، ثمن القطراني دور الإتحاد في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي، مؤكدا أن الحكومة الليبية تدعم أي مبادرة في هذا الاتجاه .

وأكد رئيس الوفد الإفريقي ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود أنه و الوفد المرافق له، جاءوا بناء على قرار دولي وقرار أفريقي تم اتخاذهما بمؤتمر برلين ومن الأمين العام للأمم المتحدة يقضيان بأن المصالحة الوطنية موكلة إلى الإاتحاد الإفريقي وأن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الإتحاد الإفريقي.

يشار إلى أنه في وقت سابق، يوم الجمعة، استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الوفد الإفريقي، بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري.

ووفق بيان صادر عن البرلمان الليبي، فقد أكد وزير خارجية الكونغو عمل الإتحاد الإفريقي منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي الأزمة، في حين ثمن عقيلة دور الإاتحاد الإفريقي في "دعم استقرار ليبيا".

وأشاد أيضا بعمل الإاتحاد الإفريقي على إرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات.

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الإتحاد الإفريقي: الجيش الليبي 'العمود الفقرى' لتحقيق الأمن والاستقرار