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مخلفات العدوان تواصل حصد أرواح اليمنيين

مخلفات العدوان تواصل حصد أرواح اليمنيين
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

أُصيب مواطن يمني في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي – الإماراتي.

العالم - اليمن

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له أن المواطن "عبدالله أحمد علي درويش" يماني أصيب بتمزق في الأرجل نتيجة إنفجار لغم من مخلفات العدوان، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من اصابة المواطن "طارق محمد الصوفي" 22 عاما، في الانفجار أثناء مروره بشارع الخمسين بمديرية الحالي .

يشار إلى أن عدد الضحايا، جراء انفجارات مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية في الحديدة، ارتفع منذ بداية العام الجاري .. مرجعا السبب إلى عدم توفر أجهزة ومعدات المسح المطلوبة لتطهير المناطق الموبوءة، نتيجة منع تحالف العدوان من دخولها.

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