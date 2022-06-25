بالفيديو.. اطماع اوروبا تدفعها لدعم ترشح كييف للناتو

العالم – خاص بالعالم

واضاف فائز حوالة ان الانضمام للناتو هي مجرد جائزة ترضية لزيلينسكي وسياساته الداعمة لدول الاتحاد الاوروبي وفقط من اجل الاشارة ان شيئا ما قد حققته هذه الحكومة بالنسبة للشعب الاوكراني.

واكد الخبير بالشؤون الروسية ان حقيقة الامر هو وجود اطماع للاتحاد الاوروبي في اوكرانيا خاصة في الاراضي التي تنتج كميات كبيرة من الحبوب والقمح التي هي سلعة مهمة للغاية للاتحاد الاوروبي.

واشار فائز حوالة الى اسراع الاتحاد الاوروبي في ترشيح كل من مولدوفا ايضا لمنتجاتها الزراعية وذلك لان كل هذه المواد هي موارد اساسية وضرورية للامن الغذائي الاوروبي.

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