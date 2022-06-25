أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 25 يونيو2022

جمهوري اسلامي ..

إحتمال حدوث تطورات جديدة في مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

جوان ..

زيارة مفاجئة لجوزيب بوريل لطهران بإطار دبلوماسية اللحظة الأخيرة لإنقاذ الإتفاق النووي

خراسان ..

البرلمان اللبناني الجديد يصوت لصالح تكليف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة مرة أخرى

ايران ..

الأمم المتحدة .. الكيان الصهيوني يقف وراء قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

ابرار ..

الإتحاد الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة للإنضمام لعضويته

آرمان ملي ..

لافروف .. الناتو وأوروبا يتحركان نحو إيجاد تركيبة جديدة لمواجهة روسيا

اطلاعات ..

نواب بدلاء يحلون محل النواب الصدريين المستقيلين ويؤدون اليمين الدستورية بالبرلمان العراقي

قدس ..

المحكمة الفدرالية تحبط كل الجهود الداعية لحظر السلاح بالولايات المتحدة

وطن امروز ..

جماعات عنصرية متطرفة تقوم بإستعراضات مسلحة بشوارع نيويورك بعد قرار المحكمة العليا

مردم سالاري ..

حزب المحافظين الحاكم يتجه نحو الإنحدار بهزيمته في العديد من المناطق بالإنتخابات البريطانية

كيهان ..

نواب حزب الله يدعمون تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بلبنان

عصر ايرانيان ...

بعد وعوده الفارغة المتكررة , هل جاء جوزيب بوريل ممثلا عن أوروبا أم أمريكا ؟

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( أردوغان وبن سلمان صداقة تكتيكية )..ولي عهد السعودية محمد بن سلمان زار تركيا مؤخرا في تطور يعكس وجود رغبة مشتركة بين الرياض وانقرة لتطبيع العلاقات بعد سنوات من الفتور المشوب بالتوتر بسبب خلافات ايدلوجية معروفة وكذلك بسبب قضية قتل خاشقجي.

وبالطبع زيارة بن سلمان جاءت بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للرياض بابريل الماضي .إن أردوغان خطا الخطوة الأولى على صعيد التطبيع مع السعودية بتلك الزيارة واضعا ملف خاشقجي على الرف.

ان الرئيس التركي يتحرك منذ العام الماضي لتطبيع العلاقات مع مصر والامارات والسعودية عبر تقييده لنشاطات الاخوان المسلمين لايجاد ارضية مناسبة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه البلدان وخاصة مع السعودية والامارات لاستقطاب رساميلها في الاقتصاد التركي المأزوم. من جانبه استغل ولي عهد السعودية هذا الاندفاع التركي بمسار التراجع لاعادة مكانته المهزوزة اقليميا ودوليا بعد قتل خاشقجي والتصرف كملك للسعودية وليس كولي للعهد , وهذا ما تجسد بالفعل بلقائه مع اردوغان .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت عن محاولات الكيان الصهيوني دفع الامور نحو اعادة موضوع البرنامج النووي الايراني لمجلس الامن في مقالها ( عودة الحظر الدولي مستبعد تماما )..دعا وزير خارجية الكيان الصهيوني الى اعادة اجراءات الحظر الدولية التي كانت مفروضة على ايران قبل ابرام الاتفاق النووي عام 2015 .

والواقع ان هذا الكيان ينشط عبر لوبيات شكلها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس حكامها الى جانب لوبياته بامريكا والدول الاوروبية لدفع الامور باتجاه اعادة الموضوع النووي الايراني لمجلس الامن الدولي .

إن الكيان الصهيوني يحلم بتأليب المجتمع الدولي لفرض عقوبات واسعة على بلادنا لذلك يحاول إفشال مفاوضات فيينا بشتى السبل لكن الامور ليست بهذه السهولة التي يتصورها هذا الكيان , فايران التي نجحت تماما في وضع الحظر والضغوط الامريكية وراء ظهرها تماما قادرة تماما على تجاوز اية ضغوط من مثل هذا النوع خاصة في ظل علاقاتها الدولية الواسعة, كما ان العالم بات يدرك تماما واقع سلمية البرنامج النووي الايراني وان بلادنا تسعى في الحقيقة للدفاع عن الحقوق الذي يوفرها القانون الدولي نفسه لها ولبلدان العالم الاخرى بمجالات التقنيات النووية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات تحدثت في الشان العراقي عن التغييرات الاخيرة بالبرلمان العراقي وكتبت بتقريرها...(النواب البدلاء يؤدون اليمين الدستورية ).. في الاجتماع الخاص الذي عقده البرلمان العراقي الجديد ادلى النواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين اليمين الدستورية ليستعيد هذا البرلمان نصابه القانوني.

ومع ذلك حذرت بعض المحافل النيابية من ظهور تعقيدات في المشهد العراقي بتشكيل حكومة دون مشاركة التيار الصدري الا ان هذه التحذيرات واجهت تأكيدات من قبل قوى رئيسية في الساحة العراقية والبرلمان من ان الباب مفتوحا للتيار الصدري والمشكلة تكمن في تفضيله الانسحاب وفي اعلان زعيم التيار نفسع مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية .

وفي تطور اخر اعلنت محافل مقربة من الحزبين الكرديين الرئيسيين بالعراق اي الكردستاني الديمقراطي والاتحاد الوطني الديمقراطي عن اقترابهما من اتفاق حول تسمية رئيس جديد للجمهورية .

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( حيرة الأمريكيين إزاء غموض موضوع حمل السلاح )..المحكمة العليا بالولايات المتحدة اصدرت قرارا يجيز حمل السلاح بالاماكن العامة دون حاجة لاذن مسبق يستند على اثبات الحاجة لذلك , وبهذا القرار نسخت المحكمة قانونا يعود لاكثر من قرن يشترط تقديم المواطن الامريكي أدلة تثبت ان امتلاكه للسلاح ضرورة للحفاظ على حياته واسرته.

قوض قرار هذه المحكمة تشريعا لنواب ديمقراطيين وجمهوريين بالكونغرس صدر مؤخرا بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية بأمريكا وهو تشريع يطرح المزيد من الشروط والقيود على حمل وامتلاك السلاح .

ان تبرير المحكمة الامريكية العليا لم يخلو من غرابة ويقول اذا ما كان القانون قد اجاز للمواطنين امتلاك السلاح بالمنزل للحفاظ على حياتهم فيجب ان يجيز لهم حمله للحفاض على حياتهم خارج منازلهم ايضا . ان الذي يحدث في الواقع هو عرقلة لوبي السلاح القوي بمؤسسات السلطة بامريكا لاي محاولة جدية لحظر امتلاك السلح ومنع حمله . ويبقى فقدان الامن الهاجس الكبير الذي يتهدد المجتمع الامريكي وسط هذه الفوضى .

شرق ..

كتبت صحيفة شرق في مقالها ( تغير تركيبة البرلمان العراقي ) ..بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي بأمر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر , حل نواب على البدل محل النواب الصدريين المستقيلين وبذلك تغيرت تركيبة هذا البرلمان بشكل كامل بعد مرور نحو ثمانية اشهر على الانتخابات البرلمانية في العراق .

إن أحزاب الإطار التنسيقي الشيعية حصدت عدد أكبر من المقاعد النيابية في هذه العملية التي أكملت حد النصاب البرلماني وهناك تكهنات بحصول احزاب الاطار على نحو مئة وثلاثين مقعدا نيابيا من مجموع ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدا الامر الذي سيجعلها اكبر كتلة نيابية بالبرلمان العراقي الجديد وبالتالي سيكون طريق تشكيل حكومة ائتلافية جديدة معبدا اكثر من اي وقت خاصة مع ابداء العديد من الاحزاب الاخرى رغبة واضحة بانهاء ازمة انتخاب رئيس جديد لوزراء لتشكيل حكومة.