شاهد.. العالم، علی حافة تسونامي المجاعة

العالم - الازمة الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا تلقي بثقلها بشكل كبير على أسواقِ الغذاء والامن الغذائي العالمي حيث دعا الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى اتخاذِ خطواتٍ عمليةٍ لتحقيقِ الاستقرار في أسواقِ الغذاء وتقليل التقلبات في أسعارِ السلع محذراً من خطرِ حدوثِ مجاعاتٍ هذا العام.

وخلالَ اجتماعٍ دولي في برلين يهدف إلى إيجاد حلول لأزمة الغذاء المتصاعدة بسبب الحرب، لفت غوتيرش الى مواجهةِ أزمةِ جوعٍ عالميةٍ غيرِ مسبوقة منبهاً من خطرٍ حقيقيٍ يتعلقُ بالإعلانِ عن حدوثِ عدةِ مجاعات هذا العام وأخرى أكثرَ سوءاً العام المقبل، معتبراً أنه ربما يصعبُ التوصلُ إلى حلٍ فعال لهذه الأزمةِ ما لم تجد أوكرانيا وروسيا اللتان تسهمان بنحوِ تسعةٍ وعشرين بالمئةِ من صادراتِ القمح العالمية سبيلاً لاستئنافِ التجارةِ بشكلٍ سليم.

وفي السياق نفسه اتهمت ألمانيا روسيا باتخاذ العالم كله رهينة مضيفة ان موسكو تستخدم الجوع كسلاح حرب حسب وصفها وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن موسكو تستخدم المجاعة عمداً كما لو كانت سلاح حرب.

وقالت أنالينا بيربوك:"إنّ موسكو تستخدم المجاعة عمداً، اننا نحذر من تسونامي مجاعة حقيقية من المحتمل أن تطال بعض الدول. أن الشركاء الدوليين يعملون معا لمواجهة حرب الحبوب ذات التأثير المزعزع للاستقرار التي تشنها روسيا".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن:"لا يوجد سبب لعرقلة إخراج الحبوب من أوكرانيا، ان رفض تصدير الحبوب تسبب بنقص في الامدادات نحن نصغي للهواجس المتعلقة بالأمن الغذائي والتنسيق قائم مع ألمانيا في مختلف القضايا التي تواجه شعبي البلدين".

الى ذلك نفت روسيا الاتهامات الغربية وقالت ان موسكو لا تحاصر ممرات سفن الشحن، معتبرة أن العقوبات الغربية عليها هي التي تساهم في تصاعد الأزمة الغذائية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن الغرب يعاني من حالة هستيرية بشأن الحبوب الأوكرانية، مشددا إن بلاده لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية وان موسكو مستعدة لتأمين خروج السفن البحرية إذا أزالت أوكرانيا الألغام البحرية ونفى بوتين أن تكون الحرب في أوكرانيا سبب التضخم في العالم، مشيرا إلى أن التضخم والأزمة الحالية هي نتاج سنوات مما وصفه بالسياسة غير المسؤولة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.