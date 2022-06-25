السعودية توقف العمرة حتى 20 يوليو

العالم - السعودية

ووفقاً لبيان نشرته الوزارة بحسابها في موقع "تويتر"، أكدت اقتصار أداء العمرة على الحجاج فقط، موضحة أن القرار يأتي "تسهيلاً لضيوف الرحمن وتخفيفاً عليهم، وحفاظاً على سلامتهم".

ولفت بيان الوزارة السعودية إلى أن عودة الحجز من أجل أداء العمرة سيكون متاحاً مجدداً عقب نهاية موسم الحج.

وأشار إلى أن الحجز سيتاح مجدداً عبر تطبيق "اعتمرنا"؛ في يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة، الموافق 20 يوليو المقبل.

وقررت السعودية، مؤخراً، رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج.

ويشترط لأداء حج هذا العام أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

وشهد موسم الحج الماضي 2021 مشاركة 60 ألفاً من حجاج الداخل فقط، وسط إجراءات مشددة بسبب جائحة كورونا، سبق ذلك موسم استثنائي في 2020، اقتصر فيه عدد الحجاج على نحو 10 آلاف من الداخل أيضاً.