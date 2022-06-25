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هنية: اليوم ما يحدث هو محاولة دمج الكيان الصهيوني في المنطقة عبر تحالفات عسكرية - أمنية لمواجهة إيران وحزب الله وحماس

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

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