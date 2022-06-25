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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الشيخ نعيم قاسم: كل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة فارغة من المحتوى
الشيخ نعيم قاسم: استمرارية وجود "إسرائيل" قائمة على إنشاء الحروب
الشيخ نعيم قاسم: يجب توفير كل الدعم للمقاومة العسكرية لتحرير فلسطين
الشيخ نعيم قاسم: كل الخيارات السياسية لمواجهة الكيان الاسرائيلي كانت مضيعة للوقت وفرصة له ليهضم ما التهمه والاستعداد لمرحلة جديدة
الشيخ نعيم قاسم: كيان الاحتلال يولّد الأزمات ولن يختصر على فلسطين والمنطقة
هنية: أدعو إلى اطلاق مبادرات للمصالحة بين مكونات الامة وحوار حقيقي لكي نتفق على رؤية متكاملة للتصدى للعدوانيات القادمة من خلف البحار
هنية: اليوم نحن بحاجة لمصالحات تاريخية بين الدول الإسلامية وانهاء الانقسام الفلسطيني
هنية: المقاومة الفلسطينية بعد معركة سيف القدس أصبحت أقوى وأصلب عودا
هنية: معركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية في مجرى الصراع مع العدو
هنية: احدى النتائج المترتبة على الحرب الأوكرانية هو الانكفاء الأميركي الذي يصب في صالح فلسطين ولبنان وتيار المقاومة والأمة الاسلامية
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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