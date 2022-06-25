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هنية: احدى النتائج المترتبة على الحرب الأوكرانية هو الانكفاء الأميركي الذي يصب في صالح فلسطين ولبنان وتيار المقاومة والأمة الاسلامية

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

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