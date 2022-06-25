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هنية: أدعو إلى اطلاق مبادرات للمصالحة بين مكونات الامة وحوار حقيقي لكي نتفق على رؤية متكاملة للتصدى للعدوانيات القادمة من خلف البحار

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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