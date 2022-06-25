ايران.. تشکیل لجنة وطنية لمكافحة الحمى النزفية

العالم - ايران

وأكدت العلاقات العامة للطب البيطري ان اولوياتها هي اطلاع ابناء الشعب الايراني ونشر ثقافة الاستفادة من اللحوم السليمة والامور الخاصة للوقاية من هذا المرض الخطير.

وأشارت الى أن التزام المواطنين بالتعليمات التي تصدرها منظمة البيطرة من شأنه أن لايصاحب المرض اي خطر على ارواحهم داعية اياهم الى رعاية مايلي:

1-رش السموم في الاماكن التي توجد فيها الماشية وتعقيمها.

۲- الامتناع عن لمس ترشحات ودم الحيوانات.

۳- الامتناع عن ذبح الاغنام في المناطق غير المرخص لها.

4- شراء اللحوم التي يحتاجها المواطنون من الاماكن التي تخضع لاشراف منظمة البيطرة وعدم شرائها من الافراد في الطرقات.

5- الحفاظ على لحوم المواشي التي تم نحرها لمدة 24 ساعة في الثلاجة.

۶- استخدام الملابس الطويلة والاحذية الخاصة والكمامات والنظارات اثناء الذبح.

۷- عدم تناول الكبد الخام وشبه المطبوخ.

8- فايروس المرض حساس للغاية امام الحرارة لذا فان طبخ اللحوم يؤدي الى القضاء عليه.

9- في حالة اصابة الشخص بأي جرح في الجسم او الجلد اثناء الذبح وظهور علائم المرض، على المصاب مراجعة المراكز الصحية والعلاجية فورا.

وقد اعلنت وزارة الصحة والعلاج ان 30 شخصا اصيبوا بهذا المرض فيما توفي شخصان حتى الان.

الجدير بالذكر أن حمى القرم -الكونغو النزفية المرض الفيروسي الأكثر انتشارا الذي ينقله القراد بين البشر. وتنتقل العدوى بالعامل المسبب لحمى القرم -الكونغو النزفية (الفيروسة النيروبية من العائلة البنياوية) بشكل رئيسي عن طريق قراد الجِمال وحيوانات الماشية. ويمكن أن يحدث انتقال للعدوى من إنسان إلى إنسان، عادةً في بيئة الرعاية الصحية، نتيجةً للتلامس المباشر مع الدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو غيرها من السوائل الصادرة عن جسم المصابين. ويبدأ المرض بظهور مفاجئ لأعراض شبيهة بالإنفلونزا وقد تتفاقم إلى نزيف حاد ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالج (معدل إماتة الحالات الحالي هو 10-40٪).