السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران.. تشکیل لجنة وطنية لمكافحة الحمى النزفية

ايران.. تشکیل لجنة وطنية لمكافحة الحمى النزفية
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت العلاقات العامة لمنظمة الطب البيطري في ايران تشکیل اللجنة الوطنية لمكافحة حمى القرم -الكونغو النزفية وذلك نظرا لأهمية مكافحة هذا المرض وتقليل نسبة المصابين به.

العالم - ايران

وأكدت العلاقات العامة للطب البيطري ان اولوياتها هي اطلاع ابناء الشعب الايراني ونشر ثقافة الاستفادة من اللحوم السليمة والامور الخاصة للوقاية من هذا المرض الخطير.

وأشارت الى أن التزام المواطنين بالتعليمات التي تصدرها منظمة البيطرة من شأنه أن لايصاحب المرض اي خطر على ارواحهم داعية اياهم الى رعاية مايلي:

1-رش السموم في الاماكن التي توجد فيها الماشية وتعقيمها.

۲- الامتناع عن لمس ترشحات ودم الحيوانات.

۳- الامتناع عن ذبح الاغنام في المناطق غير المرخص لها.

4- شراء اللحوم التي يحتاجها المواطنون من الاماكن التي تخضع لاشراف منظمة البيطرة وعدم شرائها من الافراد في الطرقات.

5- الحفاظ على لحوم المواشي التي تم نحرها لمدة 24 ساعة في الثلاجة.

۶- استخدام الملابس الطويلة والاحذية الخاصة والكمامات والنظارات اثناء الذبح.

۷- عدم تناول الكبد الخام وشبه المطبوخ.

8- فايروس المرض حساس للغاية امام الحرارة لذا فان طبخ اللحوم يؤدي الى القضاء عليه.

9- في حالة اصابة الشخص بأي جرح في الجسم او الجلد اثناء الذبح وظهور علائم المرض، على المصاب مراجعة المراكز الصحية والعلاجية فورا.

وقد اعلنت وزارة الصحة والعلاج ان 30 شخصا اصيبوا بهذا المرض فيما توفي شخصان حتى الان.

الجدير بالذكر أن حمى القرم -الكونغو النزفية المرض الفيروسي الأكثر انتشارا الذي ينقله القراد بين البشر. وتنتقل العدوى بالعامل المسبب لحمى القرم -الكونغو النزفية (الفيروسة النيروبية من العائلة البنياوية) بشكل رئيسي عن طريق قراد الجِمال وحيوانات الماشية. ويمكن أن يحدث انتقال للعدوى من إنسان إلى إنسان، عادةً في بيئة الرعاية الصحية، نتيجةً للتلامس المباشر مع الدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو غيرها من السوائل الصادرة عن جسم المصابين. ويبدأ المرض بظهور مفاجئ لأعراض شبيهة بالإنفلونزا وقد تتفاقم إلى نزيف حاد ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالج (معدل إماتة الحالات الحالي هو 10-40٪).

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا والحمى النزفية وكورونا في العراق

العراق.. 27 وفاة و162 إصابة في حصيلة جديدة للحمى النزفية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل هناك مخاوف من اطالة الحرب الاوكرانية بعد دخول الناتو فيها؟

مخلفات العدوان تواصل حصد أرواح اليمنيين

ايران.. تشکیل لجنة وطنية لمكافحة الحمى النزفية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-06-2022

عبداللهيان يستقبل منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

تركيا تعلق على قرارات الاتحاد الأوروبي ضدها