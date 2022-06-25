هنية: لا حقّ للكيان الصهيوني بأي شبر من فلسطين في البر والبحر

العالم - فلسطين

واكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر القومي الإسلامي في دورته الـ حادية عشر ان هناك تخطيط لترتيب المنطقة وفق المنظور الأميركي الصهيوني مضيفا ان ما يحدث اليوم هو محاولة دمج الكيان الصهيوني في المنطقة عبر تحالفات عسكرية أمنية لمواجهة إيران وحزب الله وحماس مشددا انه يجب أن ننتبه لمحاولات ضرب ركائز القوة المتمثلة في محور المقاومة مضيفا ان المنطقة تواجه عدد من التحديات اليوم

وقال إسماعيل هنية: إن ما يجرى على مستوى المنطقة خطير جدًّا، وتجاوز أمر التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل".

ويرى "هنية"، في كلمة ألقاها بالمؤتمر القومي الإسلامي العربي في بيروت، أن التطبيع جريمة؛ "لأنه يضر بفلسطين والدول المطبعة ويخدم الاحتلال"، عاداً ما يحدث محاولة لدمج الكيان الصهيوني ضمن تحالفات في المنطقة.

وأكد أن المخطط "يستهدف المقاومة في فلسطين ولبنان"، وقال: إن "التحديات المفروضة على شعبنا أخطر بكثير من تلك المرحلة الذي انطلق فيها هذا المؤتمر الذي جاء استجابة لمعركة التصفية والتحديات الموجودة".

وشدد "هنية" أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى العمق الإستراتيجي ووحدة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال، وقال: "نحن بحاجة لمصالحات تاريخية داخلية بين التيارات الناهضة في الأمة".

وقال رئيس "حماس": إن ما يجرى في المسجد الأقصى تجاوز محاولات فرض السيادة السياسية إلى فرض السيادة الدينية.

وقال: إن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات يتعرضون لمؤامرة لإنهاء حقهم بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم التي احتلت عام 1948.