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ارتفاع اصابات كورونا في لبنان والصحة تحذر

ارتفاع اصابات كورونا في لبنان والصحة تحذر
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في وزارة الصحة العامة بلبنان في بيان لها السبت “نحن أمام موجة جديدة لفيروس كورونا، من المتوقع ان تكون اكثر عدوى واسرع انتشارا، بحسب ما تشير ارقام الاصابات في لبنان، كما في باقي دول العالم، حيث سجل عداد كورونا ارتفاعا مقلقا في عدد الاصابات وفي فترة زمنية وجيزة”.

العالم - لبنان

وتابع البيان “بناء عليه عقدت اللجنة التنفيذية للقاح كورونا اجتماعا طارئا بحثت في آخر المستجدات الوبائية، وصدرت عنها التوصيات الاتية:

– شددت اللجنة التنفيذية على ضرورة تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصا ان نسبة الملقحين ما زالت منخفضة ولا تتعدى ال45%

– يمكن أخذ اللقاح مجانا، وبغض النظر عن الجرعة (الاولى، او الثانية، او الثالثة، او الرابعة) في أي من مراكز اللقاح الموزعة على الاراضي اللبنانية كافة، من دون موعد مسبق طيلة ايام الاسبوع.

– ذكرت اللجنة التنفيذية بأن كل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تخلص الى أن اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس ويجنب المصاب دخول المستشفى ويقلل من الوفيات”.

وذكرت اللجنة التنفيذية بالمعايير التي تعتمدها وزارة الصحة لاخذ جرعات اللقاح وهي:

1- الجرعة الاولى متاحة لجميع من تخطت أعمارهم الخمس سنوات .
2- الجرعة الثانية متاحة لجميع من مر على تلقيهم الجرعة الاولى ثلاثة أسابيع .
3- الجرعة الثالثة متاحة لجميع من مر على تلقيهم الجرعة الثانية خمسة أشهر.
4- الجرعة الرابعة متاحة لجميع من مر على تلقيهم الجرعة الثالثة ستة أشهر.

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ارتفاع اصابات كورونا في لبنان والصحة تحذر