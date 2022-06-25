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أمريكا: إنشاء مجموعة مع عدد من الدول بشأن المحيط الهادئ

أمريكا: إنشاء مجموعة مع عدد من الدول بشأن المحيط الهادئ
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا أنشأت مجموعة غير رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول جزر المحيط الهادئ.

العالم-الاميركيتان

وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص قدر أكبر من الموارد لمنطقة المحيطين، الهندي والهادئ، مع سعي الصين لتعزيز الروابط الاقتصادية والعسكرية والشرطية مع دول جزر المحيط الهادئ المتعطشة للاستثمارات الأجنبية.

وستسعى المجموعة لدعم منطقة المحيط الهادئ وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جزر المحيط وبقية العالم.

وقال منسّق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين، الهندي والهادئ، كورت كامبل، الخميس، إنه يتوقع أن يزور المزيد من كبار المسؤولين الأميركيين دول جزر المحيط الهادئ، فيما تكثف واشنطن تواصلها لمواجهة الصين في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكان كامبل قد قال الشهر الماضي، إن إدارة بايدن تعتزم تكثيف التواصل الدبلوماسي مع دول جزر المحيط الهادئ، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن التبعات الأمنية لتوسيع الصين وجودها في المنطقة، التي أكدها اتفاق وقعته بكين مع جزر سليمان أخيراً.

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