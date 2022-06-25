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وزارة الدفاع الروسية: مقتل مئات العناصر من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي

وزارة الدفاع الروسية: مقتل مئات العناصر من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب.

العالم-روسيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الأوكراني يواصل تكبد خسائر فادحة.

وأضاف أن قصفا نفذته القوات الجوفضائية الروسية بأسلحة عالية الدقة على مباني مصنع "ميغاتكس" للزنك في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل حوالي 80 مرتزقا بولنديا وتم تدمير 20 مركبة قتالية مدرعة و8 قاذفات صواريخ غراد متعددة.

كذلك تم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى تدمير 35 وحدة من الأسلحة الثقيلة في منطقة نيكولاييف في يوم واحد.

كما استهدف سلاح الجو الروسي وقوات المدفعية والصواريخ خلال اليوم الماضي نقاط تمركز للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في 284 منطقة، وتم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية في منطقة بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية، تمكنت من القضاء على أكثر من 780 عنصرا من القوميين الأوكران، و8 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى.

إلى ذلك دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 21 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة بجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وخيرسون.

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وزارة الدفاع الروسية: مقتل مئات العناصر من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي

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