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تركيا تسقط التهم عن 26 سعوديا ضالعين في جريمة خاشقجي

تركيا تسقط التهم عن 26 سعوديا ضالعين في جريمة خاشقجي
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن القضاء التركي قرر إسقاط التهم المرفوعة ضد 26 سعوديا بتهمة الضلوع في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

العالم - السعودية

وذكرت صحيفة "Gazete Duvar"، أن إسقاط التهم يأتي بعد قرار السلطات التركية قبول نقل ملف المحاكمة إلى المملكة.

وكان المدعي العام التركي، طلب في نيسان/ أبريل الماضي نقل المحاكمة إلى الرياض، بعد البدء بها في إسطنبول خلال السنوات الماضية.

وقال المدعي العام التركي إن الرياض طلبت في آذار/ مارس الماضي نقل القضية إلى المملكة وإنه أوصى بقبول هذا الطلب لأنه لا يمكن أخذ أقوال المتهمين السعوديين الستة والعشرين الذين حوكموا غيابيا.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تركيا، ولقائه رجب طيب أردوغان.

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