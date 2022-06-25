السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
١١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان: محادثات فيينا ستستأنف قريبا وعلى الولايات المتحدة التصرف بواقعية

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: 4 وفيات و136 إصابة جديدة بكورونا

شاهد بالخارطة.. تفاصيل 4 اشهر من الحرب الروسية في اوكرانيا

أمريكا: إنشاء مجموعة مع عدد من الدول بشأن المحيط الهادئ

الصحة العالمية: 920 حالة محتملة لالتهاب كبدي مجهول المنشأ عند الأطفال

وزارة الدفاع الروسية: مقتل مئات العناصر من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي

خضروات يفضل تناولها مسلوقة