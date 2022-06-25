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بوريل: الاتفاق النووي يجب ان يتم ورفع الحظر الكامل عن ايران

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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