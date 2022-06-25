عبداللهيان: مستعدون لاستئناف المحادثات النووية خلال الأيام القادمة

العالم - ايران

وشرح وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان للصحفيين نتائج محادثاته مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل التي استغرقت اكثر من 3 ساعات.

وقال عبداللهيان: أجرينا محادثات إيجابية وشاملة، تحظى أوروبا بمكانة مهمة بالنسبة لنا.

وأضاف عميد الدبلوماسية الايرانية: نأمل أن نرى تطورًا وتقدمًا في العلاقات الثنائية مع كل الدول الأوروبية واستمرار المحادثات والاتفاقيات مع بوريل.

وتابع قائلا: ناقشنا استمرار المفاوضات بين إيران والأطراف الأخرى لرفع الحظر، في حديث سابق مع بوريل قلت إن إيران ترحب دائما بطريق الدبلوماسية الشريفة التي تؤدي إلى نتائج، وأنا أدعوكم للسفر إلى طهران، أجرينا مناقشات مفصلة ومعمقة ومفصلة حول مطالب إيران، وأكدنا لبوريل أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات في الأيام المقبلة، المهم بالنسبة لإيران هو الاستفادة من المزايا الاقتصادية من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 ، وأي قضية يمكن أن تؤثر على مصلحتنا الاقتصادية لن تكون مقبولة لدى الحكومة الايرانية، وسنحاول تجاوز المشاكل ونقاط الخلاف في مسار المفاوضات التي ستستأنف.

واردف وزير الخارجية الايراني: أكدنا تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، ونؤكد على الرفع الكامل للحصار الإنساني واستئناف المحادثات اليمنية اليمنية.

ومضى قائلا: لن نقف مكتوفي الايدي تجاه إجراءات الكيان الصهيوني الاستفزازية ضد برنامج إيران النووي، ومن المواضيع التي درسناها التعاون في مجال الطاقة ، ومحاربة الإرهاب واستمرار مكافحة المخدرات، وقضية الهجرة، تم بحث بعض القضايا القنصلية ومطالب إيران تجاه مواطنيها في أجزاء من أوروبا في هذه المحادثات.

يتبع ..