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عبد اللهيان: إيران تدعم المحادثات التي تضمن العزة لها وتنتهي بنتائج مقبولة

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تدعم المحادثات التي تضمن العزة لها وتنتهي بنتائج مقبولة.

العالم - خاص بالعالم

واشار عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن ما يهم إيران هو الإستفادة الإقتصادية الكاملة من الإتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان:"لقد أجرينا محادثات عميقة السيد بوريل حول المطالبات الإيرانية من المحادثات النووية، إن ما يهم إيران هو الإستفادة الإقتصاية الكاملة من هذا الإتفاق النووي، وبالتالي فإن الحكومة الإيرانية ترفض كل ما من شأنه التأثير سلبا على المطالب الإيرانية، وعلى الولايات المتحدة أن تكون واقعية وتسير بشكل منطقي مسيرة هذه المحادثات".

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