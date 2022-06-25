بوريل من طهران: إحياء الاتفاق النووي "في غاية الأهمية" للعالم أجمع

العالم - خاص بالعالم

بوريل أجرى محاثات مع وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان تطرقت إلى جانب محادثات إلغاء الحظر عدد من المواضيع الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد خلال مؤتمر صحفي مع بوريل أن إيران تدعم محادثات تضمن العزة لها وتنتهي بنتائج مقبولة، مشيرا إلى أن ما يهم إيران هو الاستفادة الإقتصادية الكاملة من الإتفاق النووي.



وقال عبد اللهيان:" لقد أجرينا محادثات عميقة السيد بوريل حول المطالبات الإيرانية من المحادثات النووية.. إن ما يهم إيران هو الإستفادة الإقتصاية الكاملة من هذا الإتفا ق النووي، وبالتالي فإن الحكومة الإيرانية ترفض كل ما من شأنه التأثير سلبا على المطالب الإيرانية، وعلى الولايات المتحدة أن تكون واقعية وتسير بشكل منطقي مسيرة هذه المحادثات"

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أشار من جهته إلى استئناف محادثات إلغاء الحظر خلال الأيام المقبلة مشددا على ضرورة رفع الحظر عن إيران.



وقال بوريل:"إن الهدف الأساس من زيارتي لإيران هو التباحث مع الجانب الإيراني حول القضايا التي تثير قلق المجتمع الإيراني المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنني أوكد في نفس الوقت على ضرورة رفع الحظر عن إيران وكذلك ضرورة أن تستفيد إيران إقتصاديا من الإتفاق النووي بشكل كامل".



وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استعدادها للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الإتفاق النووي داعية إيران إلى اغتنام فرصة زيارة بوريل لها لإتمام الأمر الان بينما لا يزال ذلك ممكنا.

أما في الكيان الإسرائيلي.. فرغم محاولات قادته المحمومة لعرقلة الإتفاق النووي إلى أن عدد كبير من المسؤولين الصهاينة وحسب تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية باتوا يؤيدون توقيع اتفاق نووي جديد بين إيران ودول المشاركة في المحادثات.

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