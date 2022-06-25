تضرر القطاع الزراعي في صعدة نتيجة العدوان

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الخسائر بحسب مسؤولي وزارة الزراعة لم تقتصر على تدمير واحراق المزارع بل طالت الأسواق والمنشآت الزراعية في محافظةٍ تعد سلة اليمن الغذائية لما تجود به من أنواع المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية.



على الرغم من إمعان تحالف العدوان في استهداف القطاع الزراعي بهدف شل حركته وإيقاف عجلته إلا أن إصرار أبناء صعده على زراعة أرضهم وعلاقتهم الحميمة بتربتها قهرت وأفشلت كل مؤامرات الأعداء.



بفضل الوعي والصمود المجتمعي والجهد الحكومي يعود القطاع الزراعي في صعدة للتعافي من جديد وتزخر أسواقها بشتى أنواع الثمار لتدخل المحافظة حيز المنافسة العالمية بمنتجاتها من خلال إدخال أجهزة وآلات الفرز والتغليف الحديثة وبأعلى مستويات الجودة.

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