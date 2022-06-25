فرق الإغاثة تواصل جهودها لمساعدة ضحايا زلزال أفغانستان

العالم - مراسلون

ويستعين اسد جان بجرافات وزارة الدفاع لاخراج اكوام التراب من منزله فالجدران على وشك الانهيار، تعرض المنزل لدمار كبير واصبح غير قابل للسكن ونجى هو واسرته بأعجوبة لكن الخوف ما يزال يتملكه حتى الساعة.

وقال اسد جان صاحب المنزل المدمر:"نحاول ان نتأقلم مع هذا الوضع ومع ما تبقى لنا من حصيرة نجلس عليها وطلبنا من المساعدة من هؤلاء ونرى ان كان بامكاننا ان نبني غرفة واحدة على الأقل".



فرق الاغاثة والمتطوعون الافغان يواصلون جهودهم لمساعدة الضحايا وباشروا تقييم الاضرار وإحصاء الخسائر من اجل تحديد الاولويات لايصال المساعدات على أفضل وجه.



وقال مراسل قناة العالم:"هذه الولاية ولاية بكتيكا نحن الان في هذه الولاية وتجمهر الكثير من المواطنين الافغان في هذه المكان يريدون الحصول على المساعدات التي وصلت على متن هذه الطائرات المساعدات التي وصلت على متن هذه الطائرات كانت مساعدات دوائية ومساعدات غذائية هي الأحوج حتى الان".



هذه المروحيات تنقل المساعدات ذهابًا وايابا من مطاري كابول وخوست حيث يتواصل استقبال المواد الإغاثية من خارج افغانستان.

وقد اقامت الجمهورية الاسلامية الايرانية جسراً جوياً لارسال المساعدات الى ضحايا الزلزال، كما وصل فريق من الهلال الاحمر الايراني الى افغانستان للمساعدة في عمليات الانقاذ.



منظمة اليونيسيف اعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الارضية شرق افغانستان الى نحو الفين وسبعمائة قتيل وجريح، بما في ذلك مائة وعشرون طفلًا لقوا مصرعهم في الكارثة.

هذا فيما اعلنت السلطات مصرع خمسة اشخاص في الهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة مجددًا خلال الساعات الاخيرة.

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