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توقيع أول قانون أميركي مهم لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود

توقيع أول قانون أميركي مهم لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

وقّع الرئيس الامریكي جو بايدن السبت أول مشروع قانون فدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلا إنه رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلا فإنه “ينقذ أرواحا”.

العالم-الاميركيتان

وقال في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح”.

والعنف المسلح في الولايات المتحدة يسفر عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى سنوياً. في عام 2013، تم تسجيل 73.505 إصابة غير مميتة بأسلحة نارية (23.2 لكل 100,000 مواطن أمريكي)، و 33.636 حالة وفاة بطلق نارى (10.6 لكل 100,000 مواطن أمريكى). هذه الوفيات عبارة عن 11.208 جريمة قتل، و 21.175 حالة انتحار، و 505 وفيات ناجمة عن إطلاق الأعيرة النارية دون قصد، و 281 حالة وفاة ناتجة عن استخدام الاسلحة بهدف غير محدد. ومن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة في عام 2013، والبالغ 2.596.993، كانت نسبة 1.3٪ مرتبطة بالأسلحة النارية. فتعتبر حيازة ومراقبة الأسلحة النارية من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في البلاد.

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