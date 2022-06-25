اغتيال قائد عسكري كبير تابع لتحالف العدوان في مارب

العالم- اليمن

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة اليمنية أن قائد ما يسمى لواء “اليمن السعيد” المشكل حديثاً من التحالف في مأرب العميد عبدالرزاق البقماء “أبوحذيفة” قتل بعد تعرضه لكمين في مديرية الوادي بمدينة مأرب.

وأضافت أنه عُثر على “البقماء” جثة هامدة داخل سيارة على طريق فرعية شمالي منطقة الراكة في آل راشد منيف بمدينة مأرب.

وأتهمت المصادر قيادات حزب الإصلاح بالوقوف وراء مقتل البقماء.

وافادت مصادر لوسائل إعلام بان البقماء تلقى اتصال من قيادي رفيع في حزب الاصلاح، لم تسميه، على ان يلتقيان في منطقة الجثوة بمديرية وادي عبيدة، مشيرة إلى أن الشرط كان وصول البقماء بدون مرافقين وهو ما تم.

واشارت المصادر إلى أن البقماء استقل سيارته وحيدا وشق طريقه صوب الجثوة قبل أن يعترضه مسلحين في طريق فرعي ويطلقون النار عليه من مسدس كاتم الصوت، موضحة بان رجال البحث الجنائي وصلوا في غضون 5 دقائق مع ان المنطقة تبعد بكثير عن المدينة وهو ما يشير إلى ان ترتيب مقتل البقماء كان جاهزا.