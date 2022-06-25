هل يستطيع الموفد الاوروبي إنقاذ الاتفاق النووي؟ ومن يريد تدويل الحرب الأوكرانية؟

خاص بالعالم

واشار عبداللهيان، خلالَ مؤتمرٍ صحفي مع مسؤولِ السياسةِ الخارجية في الاتحادِ الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنَّ ما يهم إيران هو الاستفادةُ الإقتصاديةُ الكاملة من الإتفاقِ النووي.

من جهتهِ اَشار بوريل إلى استئنافَ محادثاتِ إلغاءِ الحظر عن إيران مشدداً على ضرورةِ رفعِ الحظر عن إيران.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تفتح الحرب الروسية الأوكرانية الباب أمام سيناريوهات تدويل الأزمة والمخاوف من انتقال الأزمة إلى خارج حدود البلدين؛ بعد قتل روسيا عشرات المقاتلين البولنديين شرق أوكرانيا.

والاتهامات من كييف لموسكو بمحاولة 'جرّ' مينسك إلى الحرب بعد شنّ ضربات روسية من بيلاروس.



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