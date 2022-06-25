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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

هل يستطيع الموفد الاوروبي إنقاذ الاتفاق النووي؟ ومن يريد تدويل الحرب الأوكرانية؟

هل يستطيع الموفد الاوروبي إنقاذ الاتفاق النووي؟ ومن يريد تدويل الحرب الأوكرانية؟
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنَّ إيران تدعمُ المحادثاتِ التي تضمنُ العزةَ لها وتنتهي بنتائجَ مقبولة.

خاص بالعالم

واشار عبداللهيان، خلالَ مؤتمرٍ صحفي مع مسؤولِ السياسةِ الخارجية في الاتحادِ الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنَّ ما يهم إيران هو الاستفادةُ الإقتصاديةُ الكاملة من الإتفاقِ النووي.

من جهتهِ اَشار بوريل إلى استئنافَ محادثاتِ إلغاءِ الحظر عن إيران مشدداً على ضرورةِ رفعِ الحظر عن إيران.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تفتح الحرب الروسية الأوكرانية الباب أمام سيناريوهات تدويل الأزمة والمخاوف من انتقال الأزمة إلى خارج حدود البلدين؛ بعد قتل روسيا عشرات المقاتلين البولنديين شرق أوكرانيا.

والاتهامات من كييف لموسكو بمحاولة 'جرّ' مينسك إلى الحرب بعد شنّ ضربات روسية من بيلاروس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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