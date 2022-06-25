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وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي: الأحداث القادمة ستذهل الأعداء إن تمادوا في الحصار والعدوان

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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