السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: القضاة في تونس يقررون تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضغط عسكري دبلوماسي مركب على إيران النووية

رئيسي : إيران تدعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

بوتين: سنزود بيلاروسيا بصواريخ تحمل رؤوسا نووية

مسببات لسرطان البنكرياس

صحيفة بريطانية: معتقلون سعوديون يتعرضون للاعتداء والقتل

النصر: مبادرة تحالف قوى الدولة تعيد تأسيس الشرعية للعملية السياسية في العراق