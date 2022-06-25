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في اتصال هاتفي مع المشاط..

رئيسي: ندعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

رئيسي: ندعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني ردا على اتصال هاتفي من رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن : "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد وقف إطلاق النار الذي سيؤدي إلى سلام كامل ورفع حقيقي للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب اليمني".

العالم - ايران

وأشاد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، رداً على المكالمة الهاتفية لـ"مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن ، بالصمود والمقاومة الباسلة للشعب اليمني وقال: ان الجمهورية الاسلامية الاسلامية وضمن تاكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لليمن ، تدعم السلام الكامل والرفع الحقيقي للحصار الاقتصادي الجائر عن هذا الشعب .

وقال رئيسي "إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية ، خاصة لقاح كورونا ، للشعب اليمني".

بدوره شكر مهدي المشاط ، رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن في هذا الاتصال الهاتفي ، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني المظلوم في الاوساط الدولية وايصال صورتهم الى العالم ، ودعا إلى توسيع العلاقات والتعاون مع ايران .

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