رئيسي: ندعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

العالم - ايران

وأشاد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، رداً على المكالمة الهاتفية لـ"مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن ، بالصمود والمقاومة الباسلة للشعب اليمني وقال: ان الجمهورية الاسلامية الاسلامية وضمن تاكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لليمن ، تدعم السلام الكامل والرفع الحقيقي للحصار الاقتصادي الجائر عن هذا الشعب .

وقال رئيسي "إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية ، خاصة لقاح كورونا ، للشعب اليمني".

بدوره شكر مهدي المشاط ، رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن في هذا الاتصال الهاتفي ، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني المظلوم في الاوساط الدولية وايصال صورتهم الى العالم ، ودعا إلى توسيع العلاقات والتعاون مع ايران .