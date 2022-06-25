بايدن يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

العالم-الاميركيتان

محطة بايدن الأولى هي قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في قلعة فاخرة في جبال الألب بألمانيا، بحضور قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويسافر الأسبوع المقبل إلى مدريد لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ستُعقد القمتان على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن أيضاً في ظل ارتفاع التضخم على الصعيد العالمي ومخاوف من الركود الاقتصادي والتحدي المتزايد لاحتواء الصين مع تجنب نزاع مفتوح معها.

ونال بايدن إشادة واسعة النطاق لاستعادته القيادة الأميركية في التحالفات الأوروبية والآسيوية، وشهد الرد على روسيا خصوصاً وحدة قوية عبر المحيط الأطلسي، سواء من أجل تسليح الأوكرانيين أو فرض عقوبات اقتصادية قوية على موسكو.

لكن على غرار العديد من القادة الأوروبيين، يواجه بايدن ضغوطاً في الداخل بسبب تداعيات العقوبات، التي ساهمت في رفع أسعار الوقود وفرضت عبئاً ثقيلاً على الاقتصادات التي تحاول التعافي من صدمة وباء كوفيد.

كما يعاني الرئيس الأميركي ضغطاً سياسياً محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي قد تؤدي إلى سيطرة الجمهوريين على الكونغرس خلال العامين المقبلين.

وفتح قرار المحكمة العليا، الجمعة، إنهاء عقود من الحماية الفدرالية لحقّ الإجهاض، ساحة معركة جديدة، إذ دعا بايدن الناخبين إلى جعلها قضية رئيسية في اقتراع نوفمبر.

وتطرق إلى المسألة مجدداً، اليوم السبت، قبل توجهه إلى أوروبا، قائلاً إن المحكمة العليا اتخذت "قراراً صادماً".