السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شمخاني لدى استقباله بوريل ينتقد قلة اهتمام اوروبا بدور ايران البناء على صعيد ارساء الامن المستدام في المنطقة والمنظومة الدولية

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شمخاني: إجراءات إيران التعويضية ستستمر حتى تغيير الممارسات الغربية غير الشرعية

بايدن يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

بالفيديو.. تضرر القطاع الزراعي في صعدة نتيجة العدوان

بالفيديو.. فرق الإغاثة تواصل جهودها لمساعدة ضحايا زلزال أفغانستان

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-06-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-06-2022