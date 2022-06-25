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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يؤكد لدى استقباله بوريل ان طهران تسعى لاتفاق قوي ومستدام يمكن الاعتماد عليه

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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